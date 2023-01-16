Співачка Вікторія Булітко із "Дизель шоу" звернулася до українців після трагедії, поділившись новими кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Вікторія Булітко – відома українська співачка, яка стала однією із зірок "Дизель шоу". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, через що часто отримує попередження від Інстаграм.

Але зірка не зупиняється і продовжує висвітлювати події у своєму блозі. А цього разу Булітко поділилася кадрами, де їхала в автомобілі та записала сторис підтримки після трагедії, яка спочатку сталася у Дніпрі (де вже 40 людей загинули, прим. ред.), а також у Запоріжжі.

"Так, друзі, Дніпро розриває серце, Запоріжжя сьогодні також непростий день, як і в багатьох містах. Але ми маємо бути сильними, ми маємо допомагати один одному, триматися разом. Україна переможе.

А до цього Вікторія показала, як приїхала до Херсона, поділившись фото у своєму блозі.

"#Херсон- це вільна #Україна.

Дякую #ЗСУ та Волонтерам!

Тримайся, Країно, за нами перемога, бо за нами правда", - написала Булітко у пості.

Нагадаємо, Булітко з "Дизель шоу" розповіла, чому так любить виходити на сцену у вишиванках

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Також Politeka повідомляла, що Булітко з "Дизель шоу" вразила виглядом у новому патріотичному образі.



