Певица Виктория Булитко из "Дизель шоу" обратилась к украинцам после трагедии, поделившись новыми кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Виктория Булитко - известная украинская певица, которая стала одной из звезд "Дизель шоу". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, из-за чего часто получает предупреждения от Инстаграм.

Но звезда не останавливается и продолжает освещать события в своем блоге. А в этот раз Булитко поделилась кадрами, где ехала в автомобиле и записала сторис поддержки после трагедии, которая сначала произошла в Днепре (где уже 40 человек погибли, прим. ред.), а также в Запорожье.

"Так, друзья, Днепр разрывает сердце, Запорожье сегодня также непростой день, как и у многих городах. Но мы должны быть сильными, мы должны помогать друг другу, держаться вместе. Украина победит.

А до этого Виктория показала, как приехала в Херсон, поделившись фото в своем блоге.

"#Херсон- это свободная #Украина.

Спасибо #ВСУ и Волонтерам!

Держись, Страна, за нами победа , потому что за нами правда", - написала Булитко в посте.

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