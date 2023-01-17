Як пише Politeka.net, Дмитро Монатик – відомий український виконавець. Зірка одружена з Іриною Демичевою, яка народила йому двох дітей. Також дружина є менеджером артиста.
Не забуває Ірина і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю чоловіка, а й особистими кадрами. А цього разу дружина Монатика зворушила українців історією про постраждалих у Дніпрі, куди прилетіла російська ракета.
"Під завалами у Дніпрі знайшли загиблу вагітну жінку в обіймах свого чоловіка. Чоловік намагався накрити дружину від завалів під час прильоту", - написав Монатик.
Зазначимо, що за останніми даними внаслідок ракетного обстрілу загинули 40 людей, серед яких троє дітей. Про це повідомили у ДСНС. Дані були актуальні на 13.00 16 січня. Травмовано при цьому 75 людей, а вдалося врятувати 39 людей. При цьому доля десятків мешканців будинку ще невідома.
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А ще Politeka повідомляла, що Монатик заінтригував новою прем'єрою із учасницею нацвідбору на Євробачення .
Також Politeka писала, що Ліда Лі зізналася, як тяжко переживала розрив контракту з Монатиком.