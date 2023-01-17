Жена Дмитрия Монатика Ирина растрогала историей о паре, которая оказалась под завалами в Днепре, где российская ракета попала в жилую многоэтажку.

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Монатик - известный украинский исполнитель. Звезда женат на Ирине Демичевой, которая родила ему двоих детей. Также супруга является менеджером артиста.

Не забывает Ирина и об Инстаграм, где делится не только творчеством мужа, но и личными кадрами. А в этот раз жена Монатика растрогала украинцев историей о пострадавших в Днепре, куда прилетела российская ракета.

"Под завалами в Днепре нашли погибшую беременную женщину в объятиях своего мужа. Муж пытался накрыть жену от завалов во время прилета", - написал Монатик.

Отметим, что по последним данным в результате ракетного обстрела погибли 40 человек, среди которых трое детей. Об этом сообщили в ГСЧС. Данные были актуальны на 13:00 16 января. Травмировано при этом 75 человек, а удалось спасти 39 человек. При этом судьба десятков жителей дома еще неизвестна.

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