Как пишет Politeka.net, Дмитрий Монатик - известный украинский исполнитель. Звезда женат на Ирине Демичевой, которая родила ему двоих детей. Также супруга является менеджером артиста.
Не забывает Ирина и об Инстаграм, где делится не только творчеством мужа, но и личными кадрами. А в этот раз жена Монатика растрогала украинцев историей о пострадавших в Днепре, куда прилетела российская ракета.
"Под завалами в Днепре нашли погибшую беременную женщину в объятиях своего мужа. Муж пытался накрыть жену от завалов во время прилета", - написал Монатик.
Отметим, что по последним данным в результате ракетного обстрела погибли 40 человек, среди которых трое детей. Об этом сообщили в ГСЧС. Данные были актуальны на 13:00 16 января. Травмировано при этом 75 человек, а удалось спасти 39 человек. При этом судьба десятков жителей дома еще неизвестна.
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