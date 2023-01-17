Популярна українська реперша Alyona Alyona (Олена Савраненко), яка з початку війни активно гастролює за кордоном з благодійними концертами на підтримку України, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала відео, на якому показала, як виступала у супроводі оркестру.

Як виявилось, Альона стала учасницею відомого проекту Machiavelli Sessions, у рамках якого виступила з реп-композицією, яку супроводжував оркестр. Йдеться про трек "Коли ховають молодих", який несе глибокий соціальний меседж.

"Я завжди радію кожній можливості показати українську музику для європейської спільноти і говорити про щось важливе. Ми обговорювали з @machiavellipodcast i декілька пісень, але вони обрали саме цю, оскільки розділяють біль втрати українських людей і також намагаються сприяти тому, щоб Європа всіляко допомагала Україні боротися, звільнювати свої землі від загарбника. Це не новий мій трек, але в такому звучанні кожен буде чути його вперше. Послухайте «Коли ховають молодих» і пригадайте тих, кого вже нема з нами, тих, хто поклав життя заради волі, свободи і миру в Україні, починаючи з 2014 року", – поділилася Alyona Alyona.

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