Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський - відомий український співак, який став переможцем шоу "Голос країни", де був у команді Наді Дорофєєвої. Не забуває Сергій і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка розповів про трагедію, яка сталася в нього на очах.

"На власні очі побачив ДТП... Це дуже страшно... 7 людей... 6 живих... Один став ангелом... Я не знаю, хто це... Але зараз сльози градом. Світла пам'ять, співчуваю рідним. "Медикам окрема повага за те, що боролися до останнього! Звертаюся до вас усім, не поспішайте нікуди. Краще запізнитися, ніж не приїхати взагалі", - написав Лазановський у публікації.

"Ще один пасажир помер у реанімації. Інформація перевірена! Співчуття рідним", - написав на другому сторіс Сергій.

Варто зазначити, що Лазановський, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Після початку повномасштабного вторгнення Сергій розпочав збори грошей через вуличні концерти на допомогу ЗСУ.

Нагадаємо, переможець "Голосу країни" Лазановський відвертався про концерт у Бучі.

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