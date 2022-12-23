Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец, который прославился благодаря победе на "Голос країни", где был в команде Нади Дорофеевой. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Сергей обратился к украинцам за помощью.

"Привет

Нам нужна твоя помощь!

Наш друг Виталий сейчас находится в Бахмутском направлении и защищает страну от вражеского вторжения. Он управляет дронами и сейчас ему крайне необходимо, чтобы они постоянно были заряжены. Для этого мы должны купить ему два аккумулятора и генератор. Суммарная стоимость данной техники 96 000 грн. Но разве это деньги, когда на цену жизни наших котиков?

Генератор и аккумуляторы для военных 10 бригады 8 батальона, разведывательного взвода.

Давайте сделаем это еще раз", - написал Лазановский.

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