Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец, который стал победителем на шоу "Голос країни". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно артист отправился с концертом в Бучу, которая была оккупирована российскими войсками. Звезда в интервью рассказал, что пережил во время поездки. Фрагмент своего разговора звезда опубликовал в своем блоге Инстаграм.
"Выступали в Бучи, было страшно ехать, признаюсь честно... Я думаю, не знаю, как выступать, как петь. У нас такие песни, ВСУ, победная, они такие более веселые... Но когда мы приехали и начали петь... И люди такие со слезами: "Приедьте еще", - сказал Лазановский.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Ты очень добрый и светлый человек, побольше таких";
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Россияне бегут из важного украинского города: "Вслед за командованием выехали…"
Пьяный одессит обстрелял блокпост в комендантский час, фото: "Гулял на корпоративе и..."
"Лучше сидите дома": таролог назвал украинские города, которые окажутся в опасности на Новый год
Украинец украл у россиян десятки тысяч долларов и передал деньги переселенцам: "Смог взять под контроль..."
"Да, знакомство было прекрасным!!! спасибо за это интервью! Надеюсь, сделаем еще!".
Напомним, победитель "Голосу країни" Лазановский обратился за помощью к украинцам
А еще Politeka сообщала, что победитель "Голос країни" Лазановский разочаровал выбором песни для Евровидения
Также Politeka писала, что победитель "Голос країни" Лазановский па примере Ирины Билык напомнил, как начинался украинский шоубиз