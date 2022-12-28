Победитель "Голосу країни" Сергей Лазановский разоткровенничался о концерте в Буче, с которым туда приехал.

Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец, который стал победителем на шоу "Голос країни". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно артист отправился с концертом в Бучу, которая была оккупирована российскими войсками. Звезда в интервью рассказал, что пережил во время поездки. Фрагмент своего разговора звезда опубликовал в своем блоге Инстаграм.

"Выступали в Бучи, было страшно ехать, признаюсь честно... Я думаю, не знаю, как выступать, как петь. У нас такие песни, ВСУ, победная, они такие более веселые... Но когда мы приехали и начали петь... И люди такие со слезами: "Приедьте еще", - сказал Лазановский.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ты очень добрый и светлый человек, побольше таких";

"Да, знакомство было прекрасным!!! спасибо за это интервью! Надеюсь, сделаем еще!".

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