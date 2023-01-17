Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец, который стал победителем шоу "Голос країни", где был в команде Нади Дорофеевой. Не забывает Сергей и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда рассказал о трагедии, которая произошла у него на глазах.

"На собственные глаза увидел ДТП... Это очень страшно... 7 человек... 6 живых... Один стал ангелом... Я не знаю, кто это... Но сейчас слезы градом. Светлая память, сочувствую родным. Медикам отдельное уважение за то, что боролись до последнего! Обращаюсь к вам всем, не спешите никуда. Лучше опоздать, чем не приехать вообще", - написал Лазановский в публикации.

"Еще один пассажир умер в реанимации. Информация проверенная! Сочувствие родным", - написал на втором сторис Сергей.

Стоит отметить, Лазановский, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. После начала полномасштабного вторжения Сергей начал сборы денег через уличные концерты на помощь ВСУ.

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