Як пише Politeka.net , Катя Осадча – відома українська телеведуча, яка є чоловіком Юрія Горбунова. Не забуває телеведуча та про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Катя вирішила дати урок етикету на тлі трагедії у Дніпрі.
"IV. Поведінка у соціальних мережах.
Утримайтеся від розважального контенту та демонстрування люксів, делікатесів, розкоші. Відкладіть на деякий час презентацію книги, пісні та історій, якщо вони стосуються розважальної теми.
Якщо впевнені у справжності інформації, доречно ділитися та поширювати публікації про якусь допомогу: фінансову, матеріальну тощо.
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Виявіть співчуття тим, хто постраждав!
Бути солідарним і ділити своє серце співчуттям публічно – це не негатив у стрічці, а прояв людяності”, – було написано у публікації.
"Відповідь на запитання щодо доречності контенту", - додала Катя під постом.
Нагадаємо, Осадча показала фото вцілілої кухні у Дніпрі та розповіла про сутність українців
А ще Politeka повідомляла, що Осадча показала рідкісне фото із 20-річним сином і несподівано нарвалася на критику
Також Politeka писала, що Осадча жорстко розкритикувала Меладзе після виправдання за слова "Слава Україні"