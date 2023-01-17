Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая - известная украинская телеведущая, которая является мужем Юрия Горбунова. Не забывает телеведущая и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Катя решила дать урок этикета на фоне трагедии в Днепре.
"IV. Поведение в социальных сетях.
Удержитесь от развлекательного контента и демонстрирования люкса, деликатесов, роскоши. Отложите на некоторое время презентацию книги, песни и историй, если они касаются развлекательной темы.
Если уверены в подлинности информации, уместно делиться и распространять публикации о какой либо помощи: финансовой, материальной и т. д.
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Проявите сочувствие тем, кто пострадал!
Быть солидарным и делить свое сердце сочувствием публично - это не негатив в ленте, а прояв человечности", - было написано в публикации.
"Ответ на вопрос по отношению уместности контента", - добавила Катя под постом.
Напомним, Осадчая показала фото уцелевшей кухни в Днепре и рассказала о сущности украинцев
А еще Politeka сообщала, что Осадчая показала редкое фото с 20-летним сыном и неожиданно нарвалась на критику
Также Politeka писала, что Осадчая жестко раскритиковала Меладзе после оправдания за слова "Слава Украине"