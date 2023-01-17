Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая - известная украинская телеведущая, которая является мужем Юрия Горбунова. Не забывает телеведущая и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Катя решила дать урок этикета на фоне трагедии в Днепре.

"IV. Поведение в социальных сетях.

Удержитесь от развлекательного контента и демонстрирования люкса, деликатесов, роскоши. Отложите на некоторое время презентацию книги, песни и историй, если они касаются развлекательной темы.

Если уверены в подлинности информации, уместно делиться и распространять публикации о какой либо помощи: финансовой, материальной и т. д.

Популярные статьи сейчас

"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности

Украли продовольствия на миллионы гривен у ВСУ: правоохранители раскрыли преступную схему

Трагически закончились поиски родителей девушки, которая чудом выжила в Днепре: "Мне было все равно..."

Представительница Украины на "Мисс Вселенная" попала под критику: "Красивая девушка, но…"

Спасти не удалось: внезапно оборвалась жизнь знаменитой певицы, первые подробности
Показать еще

Проявите сочувствие тем, кто пострадал!

Быть солидарным и делить свое сердце сочувствием публично - это не негатив в ленте, а прояв человечности", - было написано в публикации.

Катя Осадчая

"Ответ на вопрос по отношению уместности контента", - добавила Катя под постом.

Напомним, Осадчая показала фото уцелевшей кухни в Днепре и рассказала о сущности украинцев

А еще Politeka сообщала, что Осадчая показала редкое фото с 20-летним сыном и неожиданно нарвалась на критику

Также Politeka писала, что Осадчая жестко раскритиковала Меладзе после оправдания за слова "Слава Украине"