Телеведущая Катя Осадчая обратилась к звездным коллегам и украинцам, которые не могут себя сдержать во время трагедии, поделившись постом в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая - известная украинская телеведущая, которая является мужем Юрия Горбунова. Не забывает телеведущая и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Катя решила дать урок этикета на фоне трагедии в Днепре.

"IV. Поведение в социальных сетях.

Удержитесь от развлекательного контента и демонстрирования люкса, деликатесов, роскоши. Отложите на некоторое время презентацию книги, песни и историй, если они касаются развлекательной темы.

Если уверены в подлинности информации, уместно делиться и распространять публикации о какой либо помощи: финансовой, материальной и т. д.

Проявите сочувствие тем, кто пострадал!

Быть солидарным и делить свое сердце сочувствием публично - это не негатив в ленте, а прояв человечности", - было написано в публикации.

"Ответ на вопрос по отношению уместности контента", - добавила Катя под постом.

Напомним, Осадчая показала фото уцелевшей кухни в Днепре и рассказала о сущности украинцев

А еще Politeka сообщала, что Осадчая показала редкое фото с 20-летним сыном и неожиданно нарвалась на критику

Также Politeka писала, что Осадчая жестко раскритиковала Меладзе после оправдания за слова "Слава Украине"



