Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая до войны была ведущей шоу "Світське життя", а теперь занимается социальным проектом по поиску пропавших людей, часто делится с поклонниками новостями и подробностями своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда показала фото кухни в разрушенном российской ракетой доме в Днепре и поделилась совими мыслями.

По словам Кати, за каждым разбитым окном и вываленной стеной – отдельная история и не одна жизнь. Телезвезда вспомнила, как осенью у нее были съемки в Ирпене, который также пострадал от рук оккупантов. И там она видела много разрушенных и поврежденных огнем домов и квартир.

"Магниты на холодильнике из путешествий, почерневшие детские обои, которые с любовью выбирались для комнаты, старенький чайник на столе, остатки штор в тон к обоям, все это чья-то остановлена жизнь. Покупали, выбирали, строили, делали уют и мечтали. Всегда не хватало одной комнаты и что-то всегда хотелось изменить и подстроить. Мы украинцы такие, в каждом хозяйстве все должно быть идеально. И тут пришли соседи и все уничтожили, и взлелеянную кухню и подобранную зеленую плитку и больше нет жилья, и радуемся, что дай Бог живы, но тоже не все. По желанию одной ужасной страны в другой люди в данный момент не имеют ничего", - рассказала Осадчая.

По ее словам, на весь мир сложно говорить общими цифрами и даже кадрами, больше слышат конкретные истории людей, примеряют их на себя и только тогда немного понимают, как россия разрушает Украину.

"Я не знаю сколько еще должно быть таких кухонь и историй рассказано, чтобы нам помогли закрыть небо. Я не знаю, почему нам не дают такого количества оружия, чтобы мы оттеснили орду. Я не знаю, почему украинцы страдают каждый день. Я не знаю…", - подытожила Катя.

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