Євген Клопотенко запропонував українцям приготувати пухкі та ніжні сирники з манкою.

"Золотаві пухкі сирники – один з найкращих сніданків. Їх варіантів доволі багато: солодкі чи солоні з кропом, сирники з маком чи геркулесом. Якщо ви хочете приготувати сирники без борошна, саме манка допоможе вам зробити це смачно. Вона ідеально поглине вологу з сиру та не дасть їм розплистися на пательні. Кількість цукру в сирниках регулюйте до свого смаку. Можна покласти трохи менше у тісто, а вже готову страву подавати з солодким варенням, згущеним молоком чи іншим солодким соусом", — радить зірка "Мастер Шеф".

Нам знадобляться такі інгредієнти:

400 г кисломолочного сиру 9%

1 яйце

3 ст. л. манки (+ додатково для паніровки)

3 ст. л. цукру

4 ст. л. соняшникової олії (для смаження)

10 г ванільного цукру

1 дрібка солі

Викладіть кисломолочний сир у миску, вбийте яйце, всипте цукор і ванільний цукор, 3 ст. л. манки й дрібку солі. Перемішайте масу до однорідності. Якщо тісто видається вам занадто рідким, додайте ще трохи манки. Дайте тісту постояти хвилин 15, аби манка трохи розбухла.

Притрусіть дошку чи стіл манкою. Сформуйте з тіста кульки та трохи приплюсніть кожну. Викладіть на дошку і запаніруйте у манці.

"Розігрійте пательню з невеликою кількістю соняшникової олії, викладіть сирники та смажте по кілька хвилин з кожного боку до утворення золотавої скоринки. Всього вам знадобиться приблизно 4 ст. л. олії. Готові сирники викладайте на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру", — пояснює Євген Клопотенко.

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