Як пише Politeka.net, Вікторія Булітко – відома українська співачка, яка стала зіркою проекту "Дизель шоу". Не забуває Вікторія і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Булітко поділилася фрагментом інтерв'ю Юрія Дудя із Оскаром Кучерою.
"У конкурсі "Пекельне терпіння" переміг Юрій Дудь
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PS Подивилася вчора інтерв'ю з кучерою. Ну, як подивилася, подужала лише половину. Слабонервовим прохання підготуватися перед переглядом))", - написала Вікторія.
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Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
"Навіщо ви дивитеся Дудя? Вам мало українських youtube каналів?";
"Російський контент, російське інфополе";
«Навіщо дивитися дудка?
"Ви досі дивитеся російський контент? Вважатиму перемогою, якщо хоча б публічні люди не влізуть головою в лайно".
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