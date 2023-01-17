Вікторія Булітко із "Дизель шоу" поділилася фрагментом відео з Юрієм Дудем, через що нарвалася на критику від українців.

Як пише Politeka.net, Вікторія Булітко – відома українська співачка, яка стала зіркою проекту "Дизель шоу". Не забуває Вікторія і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Булітко поділилася фрагментом інтерв'ю Юрія Дудя із Оскаром Кучерою.

"У конкурсі "Пекельне терпіння" переміг Юрій Дудь

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PS Подивилася вчора інтерв'ю з кучерою. Ну, як подивилася, подужала лише половину. Слабонервовим прохання підготуватися перед переглядом))", - написала Вікторія.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Навіщо ви дивитеся Дудя? Вам мало українських youtube каналів?";

"Російський контент, російське інфополе";

«Навіщо дивитися дудка?

"Ви досі дивитеся російський контент? Вважатиму перемогою, якщо хоча б публічні люди не влізуть головою в лайно".

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