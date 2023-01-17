Как пишет Politeka.net, Виктория Булитко - известная украинская певица, которая стала звездой проекта "Дизель шоу". Не забывает Виктория и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Булитко поделилась фрагментом интервью Юрия Дудя с Оскаром Кучерой.
"В конкурсе "Адское Терпение" победил Юрий Дудь
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P.S. Посмотрела вчера интервью с кучерой. Ну, как посмотрела, осилила только половину. Слабонервным просьба подготовиться перед просмотром))", - написала Виктория.
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Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Зачем вы смотрите Дудя? Вам мало украинских youtube каналов?";
"Российский контент, российское инфополе";
"Зачем смотреть дудка? В рф нет либералов, все они имперцы и агенты кремля. На Дудя особый разбор почему он больше вредит чем помогает. Давайте будем культивировать сознание";
"Вы до сих пор смотрите российский контент? Буду считать победой, если хотя бы публичные люди не влезут головой в дерьмо".
Напомним, Булитко из "Дизель шоу" после массовых обстрелов показалась в Херсоне
А еще Politeka сообщала, что Булитко из "Дизель шоу" рассказала, почему так любит выходит на сцену в вышиванках
Также Politeka писала, что Булитко из "Дизель шоу" удивила новыми кадрами с Бережком и Крутоголовом