Виктория Булитко из "Дизель шоу" поделилась фрагментом видео с Юрием Дудем, из-за чего нарвалась на критику от украинцев.

Как пишет Politeka.net, Виктория Булитко - известная украинская певица, которая стала звездой проекта "Дизель шоу". Не забывает Виктория и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Булитко поделилась фрагментом интервью Юрия Дудя с Оскаром Кучерой.

"В конкурсе "Адское Терпение" победил Юрий Дудь

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P.S. Посмотрела вчера интервью с кучерой. Ну, как посмотрела, осилила только половину. Слабонервным просьба подготовиться перед просмотром))", - написала Виктория.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Зачем вы смотрите Дудя? Вам мало украинских youtube каналов?";

"Российский контент, российское инфополе";

"Зачем смотреть дудка? В рф нет либералов, все они имперцы и агенты кремля. На Дудя особый разбор почему он больше вредит чем помогает. Давайте будем культивировать сознание";

"Вы до сих пор смотрите российский контент? Буду считать победой, если хотя бы публичные люди не влезут головой в дерьмо".

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