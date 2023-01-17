Як пише Politeka.net , Лілія Ребрик – відома українська телеведуча, актриса театру та кіно, а також Майстер спорту України з художньої гімнастики. А нещодавно Лілія брала участь у шоу "Маска", де була в образі "Феї". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами.
Не забуває Ребрик і про Інстаграм, де ділиться із фанами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка показала, що отримала замість чаю у поїзді.
"Кому чай – кому мейк", – написала Лілія.
"Сім ранку, поїзд, у нормальних людей до раціону входить чай, а в мене мейк. Все, доброго ранку", - сказала Ребрик на першому сторіс.
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"Коли поїзд коштує лише дві хвилини, а ти не знав", - написала на другому сторіс зірка.
"Знаєте, коли поїзд коштує дві хвилини, але ви це зробили. Ну що, де ми? Дізнаєтеся?", - Запитала Лілія показуючи околиці.
Як можна зрозуміти, ребрик приїхала до українських Карпат.
Нагадаємо, Лілія Ребрик звернулася до українців та попросила про допомогу
А ще Politeka повідомляла, що Ребрик зачепила українців за живе новорічне вітання .
Також Politeka писала, що Ребрик показала залаштунку своєї роботи у "польових умовах".