Телеведуча, актриса та Майстер спорту України Лілія Ребрик показала, що отримала замість чаю у поїзді, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Лілія Ребрик – відома українська телеведуча, актриса театру та кіно, а також Майстер спорту України з художньої гімнастики. А нещодавно Лілія брала участь у шоу "Маска", де була в образі "Феї". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами.

Не забуває Ребрик і про Інстаграм, де ділиться із фанами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка показала, що отримала замість чаю у поїзді.

"Кому чай – кому мейк", – написала Лілія.

"Сім ранку, поїзд, у нормальних людей до раціону входить чай, а в мене мейк. Все, доброго ранку", - сказала Ребрик на першому сторіс.

"Коли поїзд коштує лише дві хвилини, а ти не знав", - написала на другому сторіс зірка.

"Знаєте, коли поїзд коштує дві хвилини, але ви це зробили. Ну що, де ми? Дізнаєтеся?", - Запитала Лілія показуючи околиці.

Як можна зрозуміти, ребрик приїхала до українських Карпат.

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