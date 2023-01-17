Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - известная украинская телеведущая, актриса театра и кино, а также Мастер спорта Украины по художественной гимнастике. А недавно Лилия участвовала в шоу "Маска", где была в образе "Феи". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками.
Не забывает Ребрик и об Инстаграм, где делится с фанами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда показала, что получила вместо чая в поезде.
"Кому чай - кому мейк", - написала Лилия.
"Семь утра, поезд, у нормальных людей в рацион входит чай, а у меня мейк. Все, доброе утро", - сказала Ребрик на первом сторис.
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"Когда поезд стоит всего две минуты, а ты не знал", - написала на втором сторис звезда.
"Знаете, когда поезд стоит две минуты, но вы это сделали. Ну что, где мы? Узнаете?", - спросила Лилия показывая окрестности.
Как можно понять, ребрик приехала в украинские Карпаты.
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