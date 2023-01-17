Як пише Politeka.net , Ірина Сопонару - відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу" та "Квартал 95". Знаменитість після повномасштабного вторгнення вирушила до Лондона, а нещодавно вирішила повернутися назад до України, повернувшись до роботи. При цьому зірка раптово обрізала своє розкішне волосся.
Не забуває Сопонару про Інстаграм, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу Ірина поділилася кадрами, де позувала у мереживному вбранні.
"Сумую за тобою", - написала Сопонару.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Ірина, Голлівуд відпочиває від твоєї краси. Ірина, Голлівуд відпочиває від твоєї краси";
"Ти така класна";
"Ірко, моя ти красуня";
"Гарна фігура";
"Іринка, дуже гарна фігурка".
До цього Сопонару привітала українців із Різдвом:
"Щасливого Різдва.
Цього року, мені є за що дякувати.
Дякую ВСУ за те, що жива, і за те, що живі мої рідні та близькі.
Всім нашим захисникам та захисникам, бажаю якнайшвидше пробратися додому, святкувати перемогу", - написала Ірина.
Нагадаємо, зірка "Жіночого кварталу" Сопонару в білому заворожила кожним вигином.
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