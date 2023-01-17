Як пише Politeka.net , Ірина Сопонару - відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу" та "Квартал 95". Знаменитість після повномасштабного вторгнення вирушила до Лондона, а нещодавно вирішила повернутися назад до України, повернувшись до роботи. При цьому зірка раптово обрізала своє розкішне волосся.

Не забуває Сопонару про Інстаграм, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу Ірина поділилася кадрами, де позувала у мереживному вбранні.

"Сумую за тобою", - написала Сопонару.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ірина, Голлівуд відпочиває від твоєї краси. Ірина, Голлівуд відпочиває від твоєї краси";

"Ти така класна";

"Ірко, моя ти красуня";

"Гарна фігура";

"Іринка, дуже гарна фігурка".

До цього Сопонару привітала українців із Різдвом:

"Щасливого Різдва.

Цього року, мені є за що дякувати.

Дякую ВСУ за те, що жива, і за те, що живі мої рідні та близькі.

Всім нашим захисникам та захисникам, бажаю якнайшвидше пробратися додому, святкувати перемогу", - написала Ірина.

Нагадаємо, зірка "Жіночого кварталу" Сопонару в білому заворожила кожним вигином.

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