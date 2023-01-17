Як пише Politeka.net , Ліда Лі (Лідія Скорубська) - відома українська співачка, яка розпочинала кар'єру як бек-вокалістка у Монатика. Після цього артистка брала участь у шоу "Голос країни", а після проекту підписала контракт із Дмитром, який став її продюсером. Нещодавно артисти припинили співпрацю, після чого Ліда пішла на "Танці зі зірками", але досить швидко покинула проект.
Не забуває Скорубська і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Ліда показала, як отримує задоволення.
"Ранок почався з часу для себе. Гарного та спокійного дня", - написала Ліда на кадрах.
До цього артистка поділилася селфі з ліфта, де хвалилася простим українським щастям.
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"Щастя - це колись... Просто дали світло саме в той момент, коли я відчинила двері під'їзду", - поділилася Ліда у сторіс.
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