Популярная украинская певица Лида Ли, которая была подопечной музыкального лейбла Монатика, и принимала участие в шоу "Танці з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила несколько обворожительных кадром, на которых показала свой новогодний образ, и поздравила поклонников с праздником.

Как видно, на новых снимках Лида запечатлена в уютной праздничной локации с наряженной елкой и теплым светом. Пред камерой она пояивлась в стильном светлом костюмчике, который состоит из брюк широкого кроя и короткого топа на тонких бретельках. Ее волосы аккуратно уложены, а на лице яркий макияж с красной помадой.

В подписи к публикации Лида Ли трогательно поздравила украинцев с новым годом: "Как никогда, в этом году итоги даются очень сложно… И единственное, что в этот день особенно хочется – магии и тепла… Несмотря ни на что! A последними мыслями этого года будут благодарности каждому украинцу за веру, ВСУ за возможность жить, а также спасибо медикам, коммунальщикам, пожарным, всем украинским героям, которые ежедневно борются за наши жизни, за то, чтобы в ночь Нового года мы имели свет и тепло! Спасибо, что есть возможность встречать (но не праздновать) его и мечтать о нашей скорейшей победе! Я желаю нам всем не падать духом! Не сдаваться! И не терять надежду! И не изменять своим мечтам! И загадать сегодня в полночь именно то самое заветное желание о котором там сильно мечтает каждый… С Новым годом, Дорогие!".

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