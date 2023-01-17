Экс-подопечная Дмитрия Монатика Лида Ли показала, как проводит время наедине, поделившись эффектными кадрами.

Как пишет Politeka.net, Лида Ли (Лидия Скорубская) - известная украинская певица, которая начинала карьеру в качестве бэк-вокалистки у Монатика. После этого артистка участвовала в шоу "Голос країни", а после проекта подписала контракт с Дмитрием, который стал ее продюсером. Не так давно артисты прекратили сотрудничество, после чего Лида пошла на "Танці з зірками", но довольно быстро покинула проект.

Не забывает Скорубская и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Лида показала, как получает удовольствие.

"Утро началось с времени для себя. Хорошего и спокойного дня", - написала Лида на кадрах.

До этого артистка поделилась селфи из лифта, где хвасталась простым украинским счастьем.

"Счастье - это когда... Просто дали свет именно в тот момент, когда я открыла двери подъезда", - поделилась Лида в сторис.

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