Как пишет Politeka.net, Лида Ли (Лидия Скорубская) - известная украинская певица, которая начинала карьеру в качестве бэк-вокалистки у Монатика. После этого артистка участвовала в шоу "Голос країни", а после проекта подписала контракт с Дмитрием, который стал ее продюсером. Не так давно артисты прекратили сотрудничество, после чего Лида пошла на "Танці з зірками", но довольно быстро покинула проект.
Не забывает Скорубская и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Лида показала, как получает удовольствие.
"Утро началось с времени для себя. Хорошего и спокойного дня", - написала Лида на кадрах.
До этого артистка поделилась селфи из лифта, где хвасталась простым украинским счастьем.
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"Счастье - это когда... Просто дали свет именно в тот момент, когда я открыла двери подъезда", - поделилась Лида в сторис.
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