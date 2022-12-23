Популярная украинская певица Лида Ли, которая была подопечной музыкального лейбла Монатика, и принимала участие в шоу "Танці з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила яркое видео, на котором показала, как презентовала свою украиноязычную песню на телевидении.
Как оказалось, Лида пришла в студию утреннего шоу на телеканале "ДОМ", где пообщалась с ведущими и вживую спела новый хит "З тобою". Как видно, для выступления артистка выбрала нескромный наряд – на ней черный комбинезон с широкими штанами и открытой спиной. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий естественный макияж.
В подписи к публикации Лида Ли написала: "Вселенная в твоих глазах, счастье в простых вещах… Но премьера песни "С тобой" произошла на тв, эксклюзивно для @ranokvdoma. Спасибо @irina_khomenko и @konstantin_oktyabrskyy за гостеприимство и такую теплую беседу. Смотрите "Ранок Вдома" каждый день, в 7 и заряжайтесь позитивом!".
Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артистки:
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Это страшно": Полякова честно рассказала о своих отношениях с мужем
Новый год без света: перспективы неутешительны, украинцам дали советы
Комендантский час: отменят ли его на Новый Год и какие ограничения будут действовать
В семи областях Украины закончились места для переселенцев: где на данный момент готовы принять людей
"Очень круто".
"Невероятная".
"Просто вау".
"Восхитительно".
"Такая красивая, но прическа, вас она портит".
"Класс. Песня очень прикольна и образ огонь".
"У тебя такой красивый голос, ты невероятно сильная и такая милая".
"Классный голос, красиво двигается, очаровательная девушка! В жизни обязательно должно быть место прекрасному, классный наряд!
"Вы так красиво и классно пели".
Напомним, "Шикарный дуэт": Полякова и Пивоваров спели вживую на одной сцене украиноязычный хит.
Как сообщала Politeka, "В этот момент осознала…": участница Нацотбора Jerry Heil удивила откровением во время концерта.
Также Politeka писала, что "В любви можно признаваться?": Квиткова из "Холостяка" восхитила женственностью в новой фотосессии.