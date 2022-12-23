Популярная украинская певица Лида Ли, которая была подопечной музыкального лейбла Монатика, и принимала участие в шоу "Танці з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила яркое видео, на котором показала, как презентовала свою украиноязычную песню на телевидении.

Как оказалось, Лида пришла в студию утреннего шоу на телеканале "ДОМ", где пообщалась с ведущими и вживую спела новый хит "З тобою". Как видно, для выступления артистка выбрала нескромный наряд – на ней черный комбинезон с широкими штанами и открытой спиной. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий естественный макияж.

В подписи к публикации Лида Ли написала: "Вселенная в твоих глазах, счастье в простых вещах… Но премьера песни "С тобой" произошла на тв, эксклюзивно для @ranokvdoma. Спасибо @irina_khomenko и @konstantin_oktyabrskyy за гостеприимство и такую теплую беседу. Смотрите "Ранок Вдома" каждый день, в 7 и заряжайтесь позитивом!".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артистки:

"Очень круто".

"Невероятная".

"Просто вау".

"Восхитительно".

"Такая красивая, но прическа, вас она портит".

"Класс. Песня очень прикольна и образ огонь".

"У тебя такой красивый голос, ты невероятно сильная и такая милая".

"Классный голос, красиво двигается, очаровательная девушка! В жизни обязательно должно быть место прекрасному, классный наряд!

"Вы так красиво и классно пели".

Напомним, "Шикарный дуэт": Полякова и Пивоваров спели вживую на одной сцене украиноязычный хит.

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