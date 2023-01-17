Як пише Politeka.net, Алекс Топольський – відомий американський бізнесмен з України. Зірка стала новим "Холостяком" і вибрала спокусницею модель Катю Лозовицьку. Поки невідомо, чи разом, але за обраницею "Холостяка" вже стежать сотні тисяч українців. А цього разу Лозовицька показала кілька яскравих образів, вразивши українців.

"Ці речі мають бути у базовому гардеробі кожної дівчини.

Перший образ. Ті ж штани з еко-шкіри, які розірвали мій директ та класичний білий гольф до них.

Другий образ. Затишний трикотажний костюм

оверсайз – це ідеальний вибір для прогулянок.

Третій образ. Маленька елегантна чорна сукня, яку з легкістю можна поєднувати як із каблуками, так і з взуттям на низькому ходу", - написала Катя.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Яка ви жіночна! Красива, мудра і добра";

"Ви у всіх образах неймовірно красива. А чорна сукня ніби спеціально пошита для Вас, особливо для вашого татуювання на ключиці".

Нагадаємо, обраниця "Холостяка" Топольського відповіла хейтерам, які чекають на розставання пари.

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