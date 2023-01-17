Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный американский бизнесмен из Украины. Звезда стал новым "Холостяком" и выбрал побелдительницей модель Катю Лозовицкую. Пока неизвестно, вместе ли пара, но за избранницей "Холостяка" уже следят сотни тысяч украинцев. А в этот раз Лозовицкая показала несколько ярких образов, впечатлив украинцев.
"Эти вещи должны быть в базовом гардеробе каждой девушки.
Первый образ. Те же брюки из эко-кожи, которые разорвали мой директ и классический белый гольф к ним.
Второй образ. Уютный, трикотажный костюм
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оверсайз – просто идеальный выбор для прогулок.
Третий образ. Маленькое элегантное черное платье, которое с легкостью можно сочетать как с каблуками, так и с обувью на низком ходу", - написала Катя.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Какая вы женственная!!! Красивая, мудрая и добра";
"Вы во всех образах невероятно красивая. А черное платье будто специально сшито для Вас, особенно для вашей татуировки на ключице".
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