Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный американский бизнесмен из Украины. Звезда стал новым "Холостяком" и выбрал побелдительницей модель Катю Лозовицкую. Пока неизвестно, вместе ли пара, но за избранницей "Холостяка" уже следят сотни тысяч украинцев. А в этот раз Лозовицкая показала несколько ярких образов, впечатлив украинцев.

"Эти вещи должны быть в базовом гардеробе каждой девушки.

Первый образ. Те же брюки из эко-кожи, которые разорвали мой директ и классический белый гольф к ним.

Второй образ. Уютный, трикотажный костюм

оверсайз – просто идеальный выбор для прогулок.

Третий образ. Маленькое элегантное черное платье, которое с легкостью можно сочетать как с каблуками, так и с обувью на низком ходу", - написала Катя.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Какая вы женственная!!! Красивая, мудрая и добра";

"Вы во всех образах невероятно красивая. А черное платье будто специально сшито для Вас, особенно для вашей татуировки на ключице".

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