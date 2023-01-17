Як пише Politeka.net, Христина Соловій – відома українська співачка, яка прославилася завдяки проекту "Голос країни", де була в команді Святослава Вакарчука. Не забуває артистка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Христина поділилася фото, де позувала у крихітному вбранні, сидячи на ліжку. У руках Соловій тримала святковий торт до 30-річчя.

"30 років з вічною юністю. Далі буде…)

Дякую за ваші вітання! Бажаю української перемоги на всіх фронтах та рівнях. Вас дуже люблю! Побачимося на концертах", - написала Соловій.

Alyona Alyona прокоментувала публікацію: "З Днем народження".

Фенш-фотограф Соня Плакідюк теж не пройшла повз пост: "З Днем Народження, мала, цілую!".

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Тобто вам не 18?????";

"твори і витворяй наша Пташка! Яскравих життєвих мандрівок, з душею юних років";

"Вітаю, прекрасна дата. Здоров'я, творчих успіхів і звичайно мирного неба".

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