Як пише Politeka.net, Христина Соловій – відома українська співачка, яка прославилася завдяки проекту "Голос країни", де була в команді Святослава Вакарчука. Не забуває артистка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Христина поділилася фото, де позувала у крихітному вбранні, сидячи на ліжку. У руках Соловій тримала святковий торт до 30-річчя.
"30 років з вічною юністю. Далі буде…)
Дякую за ваші вітання! Бажаю української перемоги на всіх фронтах та рівнях. Вас дуже люблю! Побачимося на концертах", - написала Соловій.
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Alyona Alyona прокоментувала публікацію: "З Днем народження".
Фенш-фотограф Соня Плакідюк теж не пройшла повз пост: "З Днем Народження, мала, цілую!".
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Тобто вам не 18?????";
"твори і витворяй наша Пташка! Яскравих життєвих мандрівок, з душею юних років";
"Вітаю, прекрасна дата. Здоров'я, творчих успіхів і звичайно мирного неба".
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