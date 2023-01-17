Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий - известная украинская певица, которая прославилась благодаря проекту "Голос країни", где была в команде Святослава Вакарчука. Не забывает артистка и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Кристина поделилась фото, где позировала в крохотном наряде, сидя на постели. В руках Соловий держала праздничный торт к 30-летию.

"30 лет с вечной юностью. Продолжение следует…)

Спасибо за ваши поздравления! Желаю украинской победы на всех фронтах и уровнях. Вас ужасно люблю! Увидимся на концертах", - написала Соловий.

Alyona Alyona прокомментировала публикацию: "С Днем рождения".

Фэнш-фотограф Соня Плакидюк тоже не прошла мимо поста: "С Днем Рождения, малая, целую!".

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"То есть вам не 18?????";

"твори и вытворяй наша Птичка! Ярких жизненных странствий, с душой юных лет";

"Поздравляю, прекрасная дата. Здоровья, творческих успехов и конечно мирного неба".

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