Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий - известная украинская певица, которая прославилась благодаря проекту "Голос країни", где была в команде Святослава Вакарчука. Не забывает артистка и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Кристина поделилась фото, где позировала в крохотном наряде, сидя на постели. В руках Соловий держала праздничный торт к 30-летию.
"30 лет с вечной юностью. Продолжение следует…)
Спасибо за ваши поздравления! Желаю украинской победы на всех фронтах и уровнях. Вас ужасно люблю! Увидимся на концертах", - написала Соловий.
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Alyona Alyona прокомментировала публикацию: "С Днем рождения".
Фэнш-фотограф Соня Плакидюк тоже не прошла мимо поста: "С Днем Рождения, малая, целую!".
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"То есть вам не 18?????";
"твори и вытворяй наша Птичка! Ярких жизненных странствий, с душой юных лет";
"Поздравляю, прекрасная дата. Здоровья, творческих успехов и конечно мирного неба".
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