Украинская певица Кристина Соловий, которая была в команде Святослава Вакарчука на "Голос країни", обратилась к фанатам после поцелуя с Жаданом.

Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий - известная украинская певица, которая прославилась благодаря проекту "Голос країни". Там участница была в команде Святослава Вакарчука, с которым сотрудничала и после проекта. А недавно молодая артистка выпустила клип на новую песню "Юность", где принял участие в съемках поэт Сергей Жадан. Кульминацией видеоработы был поцелуй артистов, который активно обсуждают украинцы. А теперь Соловий опубликовала новый пост в Инстаграм, обратившись к украинцам.

"Юность уже на 5 позиции на вкладке «Популярное» в YouTube!

Спасибо каждому и каждому, кто слушает.

Мы ведь можем больше? Входите и пишите в комментариях под видео любимые строки из песни. Это важно для продвижения нашей работы. Украинская музыка должна звучать громче и занимать главные позиции в трендах нашей страны", - похвасталась успехами клипа Соловий.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Лана Дель Рей";

"конфетка";

"Не могу!!! Какая красота".

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