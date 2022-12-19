Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий - известная украинская певица, которая прославилась благодаря проекту "Голос країни". Там участница была в команде Святослава Вакарчука, с которым сотрудничала и после проекта. А недавно молодая артистка выпустила клип на новую песню "Юность", где принял участие в съемках поэт Сергей Жадан. Кульминацией видеоработы был поцелуй артистов, который активно обсуждают украинцы. А теперь Соловий опубликовала новый пост в Инстаграм, обратившись к украинцам.
"Юность уже на 5 позиции на вкладке «Популярное» в YouTube!
Спасибо каждому и каждому, кто слушает.
Мы ведь можем больше? Входите и пишите в комментариях под видео любимые строки из песни. Это важно для продвижения нашей работы. Украинская музыка должна звучать громче и занимать главные позиции в трендах нашей страны", - похвасталась успехами клипа Соловий.
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Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:
"Лана Дель Рей";
"конфетка";
"Не могу!!! Какая красота".
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