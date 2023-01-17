Як пише Politeka.net, Ганна Саліванчук – відома українська актриса, яка вийшла заміж за продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. У пари є двоє дітей – сини Гліб та Микита. Молодший син з'явився у 2020 році і все ще часто хворіє.

Не забуває Саліванчук і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Ганна розповіла про нову хворобу молодшого сина Микити, поділившись кадрами у своєму блозі.

"Пройшло два тижні, як мій Микита був здоровий і сьогодні цілу ніч ми знову не спали, він знову постійно кашляв і плакав. Таке воно життя з маленькими дітьми, кожні два тижні вони мають хворіти, на жаль...", - сказала Саліванчук .

Після цього Ганна показала сина Микиту, який дихав крізь трубочку.

"Ну чому діти так часто хворіють", - запитала зірка.

"Ось так, тепер у нас інгаляції", - поділилася Ганна у новому сторісі.

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