Популярная актриса Анна Саливанчук недавно похвалилась, что получила пробы впервые за девять месяцев. Перед началом работы она решила отдохнуть с семьей на курорте, поэтому делится интересными кадрами.

«Мир – это когда ни в кого не стреляют и никого не убивают. "Справедливый мир" – это когда наша сторона получила то, чего добивалась.

Можно брать города и выигрывать битвы, но нельзя покорить весь народ. Мы не можем спасти мир, не изменив его.

Мы стремимся к миру, потому что знаем: мир – это тот климат, в котором может быть свобода» - пишет Саливанчук.

«Сказочно и очень-очень хорошо! 😍; Сказочно и красиво, но одни живут как в сказке, а другие выживают в аду, и благодаря им живущим как а сказке стоит ад чтобы не дошло до других не понять тех ад прошли а другие просто живут в свое удовольствие. По-моему сейчас не нужно демонстрировать как тебе круто живется все так не могут жить».

Напомним, артистка отправилась на затяжной отдых с детьми, но привычно без супруга. Ранее Анна также отметила, что с ним она встретила Новый год, после чего мужчина уехал по работе в Киев.

Сама Анна резвится на отдыхе с сыновьями и всячески хвастается, как проводит время.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.