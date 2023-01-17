Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса, которая вышла замуж за продюсера "Квартал 95" Александра Божкова. У пары есть двое детей - сыновья Глеб и Никита. Младший сын появился в 2020 году и все еще часто болеет.

Не забывает Саливанчук и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Анна рассказала о новой болезни младшего сына Никиты, поделившись кадрами в своем блоге.

"Прошло две недели, как мой Никита был здоровый и сегодня целую ночь мы снова не спали, он снова постоянно кашлял и плакал. Такая она жизнь с маленькими детьми, каждые две недели они должны болеть, к сожалению...", - сказала Саливанчук.

После этого Анна показала сына Никиту, который дышал через трубочку.

"Ну почему дети так часто болеют", - задалась вопросом звезда.

"Вот так, теперь у нас ингаляции", - поделилась Анна в новом сторис.

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