Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса, которая вышла замуж за продюсера "Квартал 95" Александра Божкова. У пары есть двое детей - сыновья Глеб и Никита. Младший сын появился в 2020 году и все еще часто болеет.
Не забывает Саливанчук и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Анна рассказала о новой болезни младшего сына Никиты, поделившись кадрами в своем блоге.
"Прошло две недели, как мой Никита был здоровый и сегодня целую ночь мы снова не спали, он снова постоянно кашлял и плакал. Такая она жизнь с маленькими детьми, каждые две недели они должны болеть, к сожалению...", - сказала Саливанчук.
После этого Анна показала сына Никиту, который дышал через трубочку.
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"Ну почему дети так часто болеют", - задалась вопросом звезда.
"Вот так, теперь у нас ингаляции", - поделилась Анна в новом сторис.
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