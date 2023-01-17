Молода дружина Віктора Павлика Катя розповіла про важливий у їхній родині день, поділившись із фанатами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Катя Репяхова – відома українська блогерка, яка вийшла заміж за артиста Віктора Павлика. Якщо молода блогерка вперше офіційно оформила стосунки, то для музиканта це був четвертий шлюб. Катя вже встигла народити первістка – сина Михайла, який для Павлика також став четвертою дитиною. Не забуває Репяхова і Інстаграм, де цього разу поділилася з фанатами важливою подією у житті.

"Всім привіт. Нарешті цей день настав", - написала Катя на першому сторіс і показала всю родину.

"Так, так, ВП без настрою та злий", - написала Репяхова у другому сторіс.

Наступного сторіс Катя вже показала, що сталося у їхній родині. Як виявилося, Михайло повернувся до занять у басейні.

"Цей день настав. Повернення плавця", - написала Репяхова.

"Але ми робили велику перерву. Можна вважати, що почали все спочатку", - додала Катя.

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