Молодая жена Виктора Павлика Катя рассказала о важном в их семье дне, поделившись с фанатами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова - известная украинская блогерка, которая вышла замуж за артиста Виктора Павлика. Если молодая блогерка первый раз официально оформила отношения, то для музыканта это уже был четвертый брак. Катя уже успела родить первенца - сына Михаила, который для Павлика также стал четвертым ребенком. Не забывает Репяхова и об Инстаграм, где в этот раз поделилась с фанатами важным событием в своей жизни.

"Всем привет. Наконец-то этот день настал", - написала Катя на первом сторис и показала все семейство.

"Да, да, ВП без настроения и злой", - написала Репяхова во втором сторис.

На следующем сторис Катя уже показала, что произошло в их семье. Как оказалось, Михаил вернулся к занятиям в бассейне.

"Этот день настал. Возвращение пловца", - написала Репяхова.

"Но мы делали большой перерыв. Можно считать, что начали все с начала", - добавила Катя.

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