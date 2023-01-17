Співачка Оля Полякова показала, як виглядала у дитинстві, вразивши виглядом на кадрах.

Як пише Politeka.net , Оля Полякова – відома українська співачка. Зірка 17 січня відзначає 44 день народження. Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Полякова поділилася відео, де розмовляє сама із собою маленькою. Відео, як можна зрозуміти, до свята підготував фан-гурт зірки.

"Дякую за привітання", - написала Оля під кадрами.

Продюсер Олексій Потапенко привітав Полякову зі святом: "Олеса, вітаю, сонечко. Люблю тебе!!".

Фанати, включаючи Тетяну Песик, Ольгу Сумську, Лілію Ребрик та Машу Єфросинину, поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Олечко, з днем ​​народження! Ти народжена була стати зіркою! Будь щаслива!";

"Оля, з Днем Народження. Я просто зачарована вашою відвертістю, вищим розумом і сміливістю. Круто що ви є, нехай все збувається!";

"З Днем народження! Нехай цей новий рік вашого життя буде у світі. Здоров'я!";

"Оль супер. Але дуже швидко йдуть фото, і я не можу помилуватися дитячими фото".

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