Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. Звезда 17 января отмечает 44-й день рождения. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Полякова поделилась видео, где разговаривает сама с собой маленькой. Видео, как можно понять, к празднику, подготовила фан-группа звезды.
"Спасибо за поздравления", - написала Оля под кадрами.
Продюсер Алексей Потапенко поздравил Полякову с праздником: "Олесса, поздравляю, солнышко. Люблю тебя!!".
Фанаты, включая Татьяну Песик, Ольгу Сумскую, Лилию Ребрик и Машу Ефросинину, поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
"Боже, дай сил это пережить": резко возросло количество жертв в Днепре, новые данные
ВСУ наступают, оккупанты в панике: новые подробности с передовой
Украинцы разнесли Монатика из-за нового видео о Днепре: "Дмитрий, как вам не стыдно..."
9-летнюю девочку спасают в Днепре: "Гуляла возле дома с бабушкой"
"Олечка, с днём рождения! Ты рождена была стать звездой! Будь счастлива!";
"Оля, с Днем Рождения. Я просто очарована вашей откровенностью, высшим умом и смелостью. Круто что вы есть, пусть все сбывается!!!";
"С Днем рожденья! Пусть этот новый год вашей жизни будет в мире. Здоровья!";
"Оль супер. Но очень быстро идут фото, и я не могу полюбоваться детскими фото".
Напомним, Ефросинина призналась, как знаменитый артист отказался сделать с ней фото
Также Politeka сообщала, что Полякова и Ефросинина обозлились на Огневич и публично высмеяли ее творчество
А еще Politeka писала, что Полякова рассказала о своем укрытии в подвале, украинцы в бешенстве