Певица Оля Полякова показала, как выглядела в детстве, впечатлив видом на кадрах.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. Звезда 17 января отмечает 44-й день рождения. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Полякова поделилась видео, где разговаривает сама с собой маленькой. Видео, как можно понять, к празднику, подготовила фан-группа звезды.

"Спасибо за поздравления", - написала Оля под кадрами.

Продюсер Алексей Потапенко поздравил Полякову с праздником: "Олесса, поздравляю, солнышко. Люблю тебя!!".

Фанаты, включая Татьяну Песик, Ольгу Сумскую, Лилию Ребрик и Машу Ефросинину, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Олечка, с днём рождения! Ты рождена была стать звездой! Будь счастлива!";

"Оля, с Днем Рождения. Я просто очарована вашей откровенностью, высшим умом и смелостью. Круто что вы есть, пусть все сбывается!!!";

"С Днем рожденья! Пусть этот новый год вашей жизни будет в мире. Здоровья!";

"Оль супер. Но очень быстро идут фото, и я не могу полюбоваться детскими фото".

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