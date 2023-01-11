Оля Полякова и Маша Ефросинина высмеяли артистку, которая ранее пристыдила их за пиар на теме войны.

Певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина высмеяли поведение Златы Огневич, припомнив, как она когда-то стыдила их за пиар на военной теме. Как известно, Злата все время находится в Украине, выступает в поддержку ВСУ, устраивает благотворительные вечера и тд.

Полякова же жила заграницей и спустя несколько месяцев вернулась домой не надолго. Сразу же звезда поехала на концерты к военным и показывала, как сопереживает всем. Маша Ефросинина продолжает жить заграницей и оправдывает свое решение тем, что беспокоится за ребенка.

Напомним, тогда, после внезапных выступлений Поляковой перед военными, Злата написала:

"Вижу, как поехали к бойцам с концертами звезды, которые были почти пол года за границей. Как говорится – лучше поздно, чем никогда. Спасибо, что дали нам отдохнуть. Сарказм".

За эту цитату Ефосинина и Полякова вцепились на своем шоу:

«Есть такая певица, когда нас с тобой травили, очень классно по этой теме хайповала. Она сказала что-то вроде того, что мы уехали...» - начала Ефросинина. Прямо имен они с Поляковой не называли намеренно.

Полякова добавила: «Она сказала: хорошо, что дали нам выдохнуть».

«И эта певица каждый раз, когда у нее выходит клип или песня, просит меня разместить анонс. Я игнорирую, потому что думаю, ну у тебя, наверное, клепки нет. Ты меня повсюду срешь, и тут ты думаешь, что у меня нет глаз и я буду сейчас говорить "какая классная песня", хотя песня говно» - резко высказалась Ефросинина.

Полякова также продолжила высмеивание и обозвала песни артистки.

«А недавно она мне пишет... Не Джамала, не The HARDKISS, а она – эта певица. "Пожалуйста, попроси свою аудиторию, чтобы они за меня проголосовали, как за члена жюри на "Евровидение". Уже высший пилотаж» - возмутилась Ефросинина.

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

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