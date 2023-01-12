Украинская ведущая Маша Ефросинина отсняла новый выпуск с Олей Поляковой своего шоу "Взрослые девочки", затронув довольно много тем. В этот раз сама Ефросинина призналась, что и с ней случались ситуации, за которые бывало обидно.
В этот раз Ефросинина призналась, как когда-то решилась подойти к одному популярному актеру Голливуда сделать фото.
"Мы с Тимуром поехали в романтическое путешествие. Заходим в ресторан, а там сидит Том Хэнкс. Говорю: "Тимур, я хочу с ним фото". И там гуляла какая-то компания женщин, у одной из них был день рождения. Она к нему подбегает и просит фото. И он встает, сам берет телефон, сам делает фото. Когда подошла я, он мне сказал: "Нет, в следующий раз", — рассказала Маша.
После этого ведущая добавила, что сыграло правило второго фото. Если бы он сделал фото и с ней то, возможно, пришлось бы терпеть целую очередь желающих сделать такое же селфи.
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«Если бы я умела говорить «нет», мне бы не разбили сердце столько раз. Если бы я умела говорить «нет», я бы не вляпалась в своей карьере в несколько зашкварных проектов.
Если бы я умела говорить «нет», меня бы не выставили несколько раз дурой. Если бы я умела говорить «нет», я бы не получила огромный опыт о людях!» - заинтересовала Ефросинина.
Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.
Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.
Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.