"Майстер Шеф" Євген Клопотенко показав, як приготувати українську випічку без вершкового масла та олії, поділившись у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Євген Клопотенко - відомий український шеф-кухар та переможець "Майстер Шеф". Зірка також активно веде блог в Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу Євген розповів рецепт української випічки без вершкового та соняшникової олії.

"Я вже розповідав вам тут про українську випічку, котиків. І говорив про те, що всі гастрономічні знання слід закріплювати практикою. Тому візьміть та приготуйте українське печиво погачі. Вам сподобається, а глибокий смак випічки запам'ятається надовго.

Знаю, зараз для випічки у всіх рецептах використовується вершкове масло або олія. Але погачі готуються інакше і в цьому їхня унікальність.

Спойлер: вам знадобиться сало. Робимо з 700 г сала – шкварки та смалець. Шкварки охолоджуємо та прокручуємо через м'ясорубку", - написав Клопотенко.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"На смальці дуже смачно виходить";

"Нещодавно робила подорожі за Вашим рецептом, вони – надзвичайно смачні! Ще дуже приємно їсти справді українську їжу!".

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко дав найпростіший рецепт приготування спаржі

А ще Politeka повідомляла, що "Майстер Шеф" Клопотенко відвертався про погані новини

Також Politeka писала, що "Майстер Шеф" Клопотенко різко відповів українцям на критику



