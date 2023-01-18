Як пише Politeka.net, Євген Клопотенко - відомий український шеф-кухар та переможець "Майстер Шеф". Зірка також активно веде блог в Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу Євген розповів рецепт української випічки без вершкового та соняшникової олії.
"Я вже розповідав вам тут про українську випічку, котиків. І говорив про те, що всі гастрономічні знання слід закріплювати практикою. Тому візьміть та приготуйте українське печиво погачі. Вам сподобається, а глибокий смак випічки запам'ятається надовго.
Знаю, зараз для випічки у всіх рецептах використовується вершкове масло або олія. Але погачі готуються інакше і в цьому їхня унікальність.
Спойлер: вам знадобиться сало. Робимо з 700 г сала – шкварки та смалець. Шкварки охолоджуємо та прокручуємо через м'ясорубку", - написав Клопотенко.
"Такого ще ніхто не бачив": Україна переплюнула Пентагон, подробиці
З поліцейським на даху: дика погоня за порушником закінчилася сумним фіналом, відео
Українці рознесли Монатика через нове відео про Дніпро: "Дмитро, як вам не соромно..."
23-річна Анастасія з Дніпра дивом вижила: "Я стала популярною, хоч і не хотіла цього, майже кожен..."
Врятувати не вдалося: раптово обірвалося життя знаменитої співачки, перші подробиці
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
"На смальці дуже смачно виходить";
"Нещодавно робила подорожі за Вашим рецептом, вони – надзвичайно смачні! Ще дуже приємно їсти справді українську їжу!".
Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко дав найпростіший рецепт приготування спаржі
А ще Politeka повідомляла, що "Майстер Шеф" Клопотенко відвертався про погані новини
Також Politeka писала, що "Майстер Шеф" Клопотенко різко відповів українцям на критику