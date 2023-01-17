В ростках спаржи содержится очень много полезных веществ, а еще она невероятно вкусна. Главное помнить, что спаржа готовится очень быстро. Поэтому, когда вы ее готовите, следите, чтобы она не переварилась.

В своем блоге знаменитый украинский кулинар и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился одним простым рецептом приготовления спаржи.

По словам украинского шеф-повара Евгения Клопотенко, чтобы получить идеальную хрустящую спаржу, достаточно следовать нескольким простым советам.

ИНГРЕДИЕНТЫ

фасоль стручковая (замороженная)

сливочное масло по вкусу

чеснок сок лимона (половины)

перец чили (по желанию)

Сначала отрежьте нижнюю часть побегов – она самая жесткая и жевать ее не очень приятно. 2-3 сантиметра снизу смело отрезайте. Затем почистите их. Но это нужно делать не всегда, а только в случае, если верхний слой стебля очень жесткий. И очищайте только в нижней части, наверху спаржа очень нежная и мягкая.

Затем спаржу нужно бланшировать в подсоленной кипящей воде в течение одной минуты и не более. Сразу после этого извлеките спаржу и переложите в миску с холодной водой, чтобы остановить приготовление.

Затем выложите спаржу на бумажное полотенце, чтобы влага впиталась.

Для того чтобы получить максимум вкуса от спаржи, обжарьте ее на сливочном масле в течение 1-2 минут. Выходит просто божественно!

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