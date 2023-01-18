Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар и победитель "Мастер Шеф". Звезда также активно ведет блог в Инстаграм, где делится с фанатами не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз Евгений рассказал рецепт украинской выпечки без сливочного и подсолнечного масел.
"Я уже рассказывал вам здесь об украинской выпечке, котиках. И говорил о том, что все гастрономические знания следует закреплять практикой. Поэтому возьмите и приготовьте украинское печенье погачи. Вам понравится, а глубокий вкус выпечки запечатлеется в памяти надолго.
Знаю, сейчас для выпечки во всех рецептах используется сливочное или подсолнечное масла. Но погачи готовятся иначе и в этом их уникальность.
Спойлер: вам пригодится сало. Делаем из 700 г сала – шкварки и смалец. Шкварки охлаждаем и прокручиваем через мясорубку", - написал Клопотенко.
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Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"На смальце очень вкусно получается";
"Недавно делала путешествия по Вашему рецепту, они – необычайно вкусные! Еще очень приятно есть действительно украинскую пищу!".
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