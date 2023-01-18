Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна і народила йому сина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала чергове відео із серії створення своїм чином у вбиральні.
Так, у новому ролику Даша зняла себе у просторій світлій вбиральні з дзеркалами. Спочатку вона з'явилася перед камерою у затишному домашньому халатику, потім знімає його, залишаючись у білизні та демонструючи свою ідеальну підтягнуту фігуру. А далі починає одягатись, створюючи новий образ. Так, дівчина вирішила одягнути чарівну білу сукню з високими чоботами, поверх якої одягла світлий светр і завершила образ стильним бежевим пальто із сумочкою.
У підписі до публікації Квіткова написала: "Максимально дивно за сьогоднішньої погоди, але так захотіла голова". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію блогерки:
"Образ просто кайф, а ще у вас нереальна фігура, ви розумниця".
"Образ дуже гарний".
"Звідки така сукня шикарна?".
"Ви дуже гарна! А звідки білизна?"
"Де можна купити таку сукню?".
"Дуже хороший образ".
"Під цю сукню ще круто було б із корсетом".
"Дуже гарне плаття".
"Образ супер".
"Так гарно!".
"Образ ну дуже ніжний та стильний".
"Така красуня".
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