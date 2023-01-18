Ведуча Маша Єфросиніна показала, як іноді балує себе в Україні та не обмежує меню.

Відома українська ведуча, яка нещодавно випустила черговий випуск "Дорослі дівчатка", вирішила поділитися невеликими моментами зі своїх буднів. Таким чином артистка показала українкам, як дозволяє собі відволіктися у перервах між роботою.

Як відомо, Маша Єфросиніна займається своїм фондом допомоги постраждалим від військових дій з боку Росії, займається новими проектами і практично живе за кордоном, бажаючи убезпечити дітей.

Чоловік Марії залишається в Україні, продовжуючи підтримувати громадян. Зрідка артистка дозволяє розслабитися і показує: вона не так сильно обмежує своє меню, щоб їй постійно безтактно вказували: вона або занадто худа, або занадто перепрацювала зі скиданням ваги.

«Не люблю лактозу, не переношу сир, як такий… Але українські сирники – це не встояти, не наїсться!» – зізналася Марія та показала апетитний кадр.

Також артистка з'явилася у ролику у простому домашньому образі та без макіяжу, відзначаючи, як переживає за рідні міста. Після обстрілів окупантів багато хто переживає своїх близьких.

«Маша зберись, ти потрібна Україні. Усім нам потрібне. Вкрай боляче….. Обіймаю міцно 😢❤️🇺🇦🙏 Все буде Україна; Маша, ви така худа; ноги як сірники».

Нагадаємо, Маша Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в Росії.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.