Известная украинская ведущая, недавно выпустившая очередной выпуск "Взрослые девочки", решила поделиться небольшими моментами из своих будней. Таким образом артистка показала украинкам, как позволяет себе отвлечься в перерывах между работой.
Как известно, Маша Ефросинина занимается своим фондом помощи пострадавшим от военных действий со стороны рф, занимается новыми проектами и практически живет заграницей, желая обезопасить детей.
Супруг Марии остается в Украине, продолжая поддерживать граждан. Изредка артистка позволяет расслабиться и показывает: она не так уж сильно ограничивает свое меню, чтобы ей постоянно бестактно указывали: она либо слишком худая, либо слишком перетрудилась со сбросом веса.
«Не люблю лактозу, не переношу творог, как таков… Но украинские сырники - это не устоять, не наесться!» - призналась Мария и показала аппетитный кадр.
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Также артистка появилась в ролике в простом домашнем образе и без макияжа, отмечая, как переживает за родные города. После обстрелов оккупантов многие переживают ра своих близких.
«Маша соберись, ты нужна Украине. Всем нам нужно. Крайне больно….. Обнимаю крепко😢❤️🇺🇦🙏 Все будет Украина; Маша, вы такая худая; ноги как спички».
Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.
Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.
Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.