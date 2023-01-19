Бізнесмен Алекс Топольський зараз перебуває у добрих стосунках із Вікторією Варлей, з якою попрощався у 9 випуску.

Алекс Топольський дав перше інтерв'ю після фіналу "Холостяка". Бізнесмен та екс-учасниця проекту Вікторія Варлей , яка зустрічалася з актором Тарасом Цимбалюком , розповіла про інтим, який був між ними. Оповіданням вони поділилися на ютуб-каналі Слави Дьоміна.

Відповідаючи на запитання ведучого Слави Дьоміна, він сказав, що інтим був аж двічі. Гумористичну хвилю підхопила і сама дівчина. Вона нібито підтвердила, що справді був інтим.

На четвертому тижні проекту Віка отримала білу троянду та мала можливість загадати бажання. Дівчина захотіла поплавати з Алексом і він виконав це. Під час плавання між ними спалахнула пристрасть, пристрасні поцілунки.

"Вперше був, коли ми плавали - я тримала тебе на руках у воді. А вдруге - на яхті, але цього не показали", - жартома відповіла Вікторія Варлей .

Варто зазначити, що у п'ятому випуску шоу "Холостяк" Алекс Топольський та Вікторія Варлей разом плавали у затоці. Тоді між ними спалахнула справжня пристрасть – було багато поцілунків та обіймів.

Відомо, що вони розлучилися на добрій ноті. Поза камерами вони продовжили спілкуватися. Топольський неодноразово говорив, що з Варлею весело і завжди є про що поговорити.

Нагадаємо, що "Холостяк" Топольський різко відповів українцям на критику через поганий дубляж.

Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Топольський після прем'єри відверто розповів про кохання та стосунки.

Також Politeka писала, що "Холостяк" Топольський після прем'єри шоу здивував новим одкровенням.