Алекс Топольский дал первое интервью после финала "Холостяка". Бизнесмен и экс-участница проекта Виктория Варлей, которая встречалась с актером Тарасом Цимбалюком, рассказала об интиме, который был между ними. Рассказом они поделились на ютуб-канале Славы Демина.
Отвечая на вопрос ведущего Славы Демина, он сказал, что интим был аж два раза. Юмористическую волну подхватила и сама девушка. Она якобы подтвердила, что действительно был интим.
На четвертой неделе проекта Вика получила белую розу и имела возможность загадать желание. Девушка захотела поплавать с Алексом, и он выполнил это. Во время плавания между ними вспыхнула страсть, страстные поцелуи.
"Первый раз был, когда мы плавали – я держала тебя на руках в воде. А второй раз – на яхте, но этого не показали", – в шутку ответила Виктория Варлей.
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Стоит отметить, что в пятом выпуске шоу "Холостяк" Алекс Топольский и Виктория Варлей вместе плавали в затоке. Тогда между ними вспыхнула настоящая страсть - было много поцелуев и объятий.
Известно, что они расстались на хорошей ноте. Вне камер они продолжили общаться. Топольский неоднократно говорил, что с Варлей весело и всегда есть о чем поговорить.
Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.
Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский после премьеры откровенно рассказал о любви и отношениях.
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