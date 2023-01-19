Головний герой 12-го сезону шоу "Холостяк" Алекс Топольський зробив свій вибір у фіналі. Він зізнався у своїх почуттях моделі Каті Лозовицької, а ось із Сашею Мудрою він попрощався. В інтерв'ю Славі Дьоміну він розповів про прощання з Сашком Мудрою та її лицемірну реакцію у фіналі.

Алекс Топольський зізнався, що реакція Саши під час прощання його здивувала. Було дивно, адже за ці 3 місяці у них були класні загальні моменти та яскрава історія, про які вона не згадала. Тоді Алекс Топольський зрозумів, що не шкодує, що попрощався із Мудрою.

Також він пізнавав, які почуття після прощання його долали.

"Не шкода, що попрощався. Були моменти зневіри за ту частину життя, яку пройшли з Сашком. Глибина і пристрасть були. Не те, щоб ми стали рідними людьми, але проект зблизив нас. Багато цінних моментів було. Дивно бачити таку реакцію", – сказав Алекс Топольський.

Варто зазначити, що Алекс Топольський також розповідав про те, як був змушений ховатися з Катею, щоб їх не побачили разом на публіці. Він ділився, що одного разу, зайшовши до кафе, не міг дізнатися про дівчину – так вона ховалась від інших.

Нагадаємо, що "Холостяк" Топольський різко відповів українцям на критику через поганий дубляж.

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