Главный герой 12 сезона шоу "Холостяк" Алекс Топольский сделал свой выбор в финале. Он признался в своих чувствах модели Кате Лозовицкой, а вот с Сашей Мудрой он попрощался. В интервью Славе Демину он рассказал о прощании с Сашей Мудрой и ее лицемерной реакции в финале.

Алекс Топольский признался, что реакция Саши во время прощания его удивила. Было странно, ведь за эти 3 месяца у них были классные общие моменты и яркая история, о которых она не упомянула. Тогда Алекс Топольский понял, что не жалеет, что простился с Мудрой.

Также он пизнался, какие чувства после прощания его одолевали.

"Не жалко, что простился. Были моменты уныния за ту часть жизни, которую прошли с Сашей. Глубина и страсть были. Не то чтобы мы стали родными людьми, но проект сблизил нас. Много ценных моментов было. Удивительно видеть такую реакцию", – сказал Алекс Топольский.

Стоит отметить, что Алекс Топольский также рассказывал о том, как был вынужден прятаться с Катей, чтобы их не увидели вместе на публике Он делился, что однажды, зайдя в кафе, не мог узнать девушку – так она скрывалась от других.

Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский после премьеры откровенно рассказал о любви и отношениях.

Также Politeka писала, "Холостяк" Топольский после премьеры шоу удивил новым откровением.