Євген Клопотенко зазначив, що, на перший погляд, може здатися, що цей десерт приготувати дуже складно, але це зовсім не так.

Шоколадний фондан – неймовірно смачний десерт. У перекладі з французької шоколадний фондан звучить як "таючий шоколад", а самі ласощі є повітряним бісквітним кексом з рідкою серцевиною.

У своєму блозі знаменитий український кулінар та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко поділився одним простим рецептом приготування шоколадного фондану.

Євген Клопотенко зазначив, що, на перший погляд, може здатися, що цей десерт приготувати дуже складно, але це зовсім не так.

"Я розповім і покажу вам рецепт шоколадного фондана, який не викличе у вас жодних питань, все дуже просто! ", - зазначив переможець "Майстер Шеф".

Інгрідієнти:

Шоколад чорний - 180 г (2 шоколадки)

Вершкове масло - 180 г (+20 грам для змащування форм)

Цукор - 150 г

Яйця – 5 шт.

Борошно (просіяне) - 100 г

Темний какао-порошок (для посипання форм) – 25 г

Сіль - 1 щіпка

Приготування:

1.Шоколад поламайте на дрібні шматочки і з'єднайте з вершковим маслом, нарізаним на шматочки. Відправте суміш у вогнетривкій мисці на парову лазню і розтопіть до однорідного гладкого стану. Постійно помішуйте силіконовою лопаткою, щоб шоколад не перегрівся та не згорнувся.

2.Яйця збийте віночком з цукром до білого кольору та розчинення цукру.

3.Злегка остиглу шоколадну масу введіть до збитих яєць і акуратно перемішайте.

4.Додайте борошно, що просіяє, з щіпкою солі і знову перемішайте до однорідності дуже акуратними рухами. Накрийте масу харчової плівкою і приберіть у холодильник щонайменше на 2 години, а краще на ніч.

5.Форми для випікання (порційні) змастіть вершковим маслом та посипте какао-порошком.

6.Наповніть форми тестом на 2/3 об'єму і відправте їх у розігріту до 180 градусів духовку на 7-8 хвилин. Час може залежати від розміру форм та властивостей духовки, за потреби можете збільшити його на 1-2 хвилини.

7.Готовий фондан повинен залишитися в центрі трохи непропеченим. Дістаньте форми з духовки та дайте їм охолонути буквально 1 хвилину.

8.Якщо ви залишите фондан у формах більш тривалий час, він пропечеться усередині і потече. Акуратно переверніть фондан на тарілку для подачі. Після того, як дістанете фондан із форми, трохи присоліть його. Подавайте із морозивом.

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