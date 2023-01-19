Евгений Клопотенко отметил, что на первый взгляд может показаться, что этот десерт приготовить очень сложно, но это совсем не так.

Шоколадный фондан - невероятно вкусный десерт. В переводе с французского шоколадный фондан звучит как "тающий шоколад", а само лакомство представляет собой воздушный бисквитный кекс с жидкой сердцевиной.

В своем блоге знаменитый украинский кулинар и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился одним простым рецептом приготовления шоколадного фондана.

Евгений Клопотенко отметил, что на первый взгляд может показаться, что этот десерт приготовить очень сложно, но это совсем не так.

"Я расскажу и покажу вам рецепт шоколадного фондана, который не вызовет у вас никаких вопросов, все очень просто!", - отметил победитель "Мастер Шеф".

Ингредиенты:

Шоколад черный - 180 г (2 шоколадки)

Сливочное масло - 180 г (+20 грамм для смазывания форм)

Сахар - 150 г

Яйца - 5 шт.

Мука (просеянная) - 100 г

Темный какао-порошок (для посыпания форм) - 25 г

Соль - 1 щепотка

Приготовление:

1.Шоколад поломайте на мелкие кусочки и соедините со сливочным маслом, нарезанным на кусочки. Отправьте смесь в огнеупорной мисочке на паровую баню и растопите до однородного гладкого состояния. Постоянно помешивайте силиконовой лопаткой, чтобы шоколад не перегрелся и не свернулся.

2.Яйца взбейте венчиком с сахаром до белого цвета и растворения сахара.

3.Слегка остывшую шоколадную массу введите к взбитым яйцам и аккуратно перемешайте.

4.Добавьте просеянную муку со щепоткой соли и снова перемешайте до однородности очень аккуратными движениями. Накройте массу пищевой пленкой и уберите в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на ночь.

5.Формы для выпекания (порционные) смажьте сливочным маслом и посыпьте какао-порошком.

6.Наполните формы тестом на 2/3 объема и отправьте их в разогретую до 180 градусов духовку на 7-8 минут. Время может зависеть от размера форм и свойств духовки, при необходимости можете увеличить его на 1-2 минуты.

7.Готовый фондан должен остаться в центре немного непропеченный. Достаньте формы из духовки и дайте им остыть буквально 1 минуту.

8.Если вы оставите фондан в формах на более длительное время, он пропечется внутри и не потечет. Аккуратно переверните фондан на тарелку для подачи. После того, как достанете фондан из формы, немного присолите его. Подавайте с мороженым.

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