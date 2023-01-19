Співак та ведучий Володимир Дантес зізнався, що за 2022 рік його життя кардинально змінилося.

Українська співачка Надя Дорофєєва та гуморист, співак та ведучий Володимир Дантес офіційно розлучилися. Про це шоумен розповів на YouTube-каналі гумористів команди ВКВ. Крім того, він зізнався, як після цього змінилося його життя. За його словами, тепер він кайфує.

Володимир Дантес зізнався, що за 2022 його життя кардинально змінилося. Хоча в Україні триває повномасштабна війна, зараз артист по-справжньому насолоджується кожним моментом. Адже у мирний час розрив переживати важче, а тепер він постійно зайнятий волонтерством та переживаннями про те, що відбувається.

"Багато було класного в 2022 році. Змінилося моє життя кардинально і воно класне. Я зараз реально кайфую від свого нового життя", - сказав Володимир Дантес.

Він визнав, що трапляються моменти, коли здається, що все дуже погано. Тоді Володимир починає думати про перемоги ЗСУ та перемогу України, яка точно буде.

За словами Володимира, остання його розмова з колишньою була тоді, коли він відправив Наді Дорофєєвій свідоцтво про розірвання шлюбу та привітав її.

Нагадаємо, Дантес похвалився ідилією з коханою Кацуріною та її маленьким синочком.

Як повідомляла Politeka, Дантес посміявся з Могилевської в київському метро.

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