Певец и ведущий Владимир Дантес признался, что за 2022 год его жизнь кардинально изменилась.

Украинская певица Надя Дорофеева и юморист, певец и ведущий Владимир Дантес официально развелись. Об этом шоумен рассказал на YouTube-канале юмористов команды ВКВ. Кроме того, он признался, как после этого изменилась его жизнь. По его словам, теперь он кайфует.

Владимир Дантес признался, что за 2022 год его жизнь кардинально изменилась. Хотя в Украине идет полномасштабная война, сейчас артист по-настоящему наслаждается каждым моментом. Ведь в мирное время разрыв переживать труднее, а теперь он постоянно занят волонтерством и переживаниями о происходящем.

"Многое было классного в 2022 году. Изменилась моя жизнь кардинально и она классна. Я сейчас реально кайфую от своей новой жизни", – сказал Владимир Дантес.

Он признал, что бывают моменты, когда кажется, что все очень плохо. Тогда Владимир начинает думать о победах ВСУ и победе Украины, которая точно будет.

По словам Владимира, последний его разговор с бывшей был тогда, когда он отправил Наде Дорофеевой свидетельство о разрыве брака и поздравил ее.

Напомним, Дантес похвастался идиллией с любимой Кацуриной и ее маленьким сынишкой.

Как сообщала Politeka, Дантес посмеялся над Могилевской в киевском метро.

Также Politeka писала, Дантес не смог проигнорировать "зашквар" Илона Маска и принял важное решение.